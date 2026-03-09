Ex gieffino e il bellissimo augurio per Helena Prestes: cosa ha scritto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande Fratello continuano a far parlare di loro. Tra questi vi è Luca Calvani, che ha partecipato all’edizione andata in onda nel 2024. Proprio l’attore e scrittore toscano ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram dove ha risposto a qualche curiosità da parte dei fans. In particolare, il pratese è tornato a parlare di Helena Prestes, con il quale ha stretto un importante legame di amicizia nel corso del reality show targato Mediaset. Un utente ha domandato a Luca Calvani se fosse felice che l’influencer brasiliana avesse realizzato il suo sogno ovvero quello di comprarsi una casa tutta sua. Di qui, è arrivata la risposta dell’attore toscano che ha scritto sui social: “Quando le persone a cui voglio bene realizzano i loro desideri sono sempre felice per loro e con loro.” L’uomo ha concluso facendo un bellissimo augurio alla donna: “continua a sognare.”

Helena Prestes e Luca Calvani, l’amicizia continua dopo il Grande Fratello

Helena Prestes e Luca Calvani sono rimasti in buoni rapporti in seguito alla partecipazione del Grande Fratello 2024. L’attore toscano aveva supportato e spronato l’influencer brasiliana per tutta la durata del reality show non priva di momenti difficili. Di recente, l’uomo aveva aperto un nuovo box domande dove aveva parlato di una possibile reunion con la donna, Javier Martinez ed altri ex gieffini. In quel frangente, il pratese aveva scritto: ““Siamo tutti molto impegnati. E’ difficile organizzare ma chissà speriamo presto.”