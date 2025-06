Helena Prestes e Javier Martinez allontanano le voci di crisi: beccati così a Milano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez hanno attraverso momenti difficili in questi ultimi giorni. La coppia è stata travolta da voci di crisi in seguito alle dichiarazioni rilasciate da Carlo Motta. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista in esclusiva per Fanpage dove ha raccontato di essersi visto con la modella brasiliana in più di un’occasione dopo la fine del Grande Fratello. Neanche a dirlo, le dichiarazioni hanno fatto il giro del web, scatenando un vero e proprio caos mediatico. Alcuni hanno accusato l’ex gieffina di aver mancato rispetto e addirittura tradito il pallavolista argentina. Di qui, è arrivata la reazione di Helena Prestes che ieri 7 giugno ha rilasciato un comunicato nel suo profilo Instagram per fare chiarezza. La modella di origini brasiliane ha scritto le seguenti parole: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. La realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità”

Javier Martinez e Helena Prestes beccati a Milano insieme

L’ex gieffina ha voluto difendere la sua relazione e smentire le voci di un possibile tradimento ai danni di Javier Martinez. Nel corso delle ultime ore, Alessandro Rossica ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un’indiscrezione in merito alla coppia. L’esperto di gossip ha postato una foto dei Helevier mentre camminavano per le strade di Milano. Nel post si leggono le seguenti parole: “Felici e sereni insieme. Ieri pomeriggio a Moscova”. Alessandro Rosica ha fatto sapere che la coppia nata nell’ultima edizione del Grande Fratello sarebbe molto serena e felice nonostante le ultime polemiche. Proprio ieri 7 giugno Helena Prestes insieme al compagno hanno raggiunto un nuovo traguardo ovvero i 4 mesi di relazione.