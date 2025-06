Javier Martinez presa una decisione dopo il caos Helena Prestes-Carlo Motta: l’annuncio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Il 30enne argentino ha iniziato una storia d’amore con Helena Prestes, arrivata seconda nel reality show. In questi ultimi giorni, però, la storia che sembrava procedere col vento in poppa ha subito una battuta d’arresto a causa di Carlo Motta, che aveva avuto una relazione con la modella brasiliana. Proprio l’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram e poi rilasciato un’intervista su Fanpage dove ha ammesso di essersi visto in più di un’occasione con Helena Prestes dopo il Grande Fratello. Dichiarazioni che hanno scatenato la reazione da parte del popolo della rete, che hanno accusato la modella brasiliana di aver mancato di rispetto a Javier Martinez.

I manager di Javier Martinez annunciano querele contro gli haters

Se Helena Prestes ed il pallavolista argentino stanno continuando il loro silenzio social da ormai qualche giorno, i manager di lui hanno annunciato nella giornata di ieri 7 giugno di aver preso un’importante decisione nei confronti degli haters. Gessica Notaro e Mauro Catalini hanno pubblicato una storia nei rispettivi profili Instagram che cita in questo modo: “Volevo avvisare il gentile pubblico che io ed il mio socio stiamo tirando giù uno ad uno i dati di chi pubblica i fotomontaggi o commenti irrispettosi nei confronti di Javier Martinez. Domani partiranno una lista di querele. Auguri a voi ne avete bisogno.” Un momento non facile per il pallavolista insieme e la modella brasiliana dopo settimane in cui avevano fatto sognare il pubblico italiano.