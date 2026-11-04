Mattia Fumagalli travolto dalle critiche: c’entra un commento su Javier Martinez

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mattia Fumagalli è stato tra i concorrenti del Grande fratello andato in onda nel 2024. Durante quell’edizione, il maestro di sci ha avuto modo di stringere importanti rapporti d’amicizia e tra questi vi è quello con Javier Martinez. In queste ore, l’ex gieffino è stato travolto dalle critiche per un commento che ha fatto nei confronti dell’ex pallavolista argentino. Tutto è iniziato quando Blindgate ha pubblicato su Instagram uno spoiler del viaggio in Spagna in cui hanno partecipato i due uomini. Nel filmato si vede Mattia Fumagalli ed altri suoi amici inginocchiarsi davanti a Javier Martinez all’entrata in aeroporto. L’uomo ha quindi scritto il seguente commento sotto il post: “Senti l’eco super eterosessuale da spaccaf*ga”. Parole che molti pensavano fossero riferite al compagno di Helena Prestes.

Il commento di Mattia Fumagalli non è piaciuto al popolo della rete, che l’ha pesantemente criticato. Di qui, è arrivata la reazione dell’ex gieffino, il quale ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha dichiarato: “Non era spaccaf*ga nel senso che va in giro a spaccare le fighe.. io vi regalerei un dizionario, non solo di italiano ma anche dell’ironia, era uno spaccaf*ga perché quando è entrato Javier Martinez facevamo tutte ahhhh.. godetevi la vita e non rompete i cogli*ni..”. Di recente i due ex gieffini hanno fatto un viaggio in Spagna per Blindgate, un servizio che organizza viaggi di gruppo con destinazione segreta.