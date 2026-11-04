Il Paradiso delle signore cancellato su Rai 1: svelato il motivo

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Il Paradiso delle signore è tra le soap opera più viste dal pubblico italiano. In onda da lunedì al venerdì su Rai 1, le vicende ambientate in un grande magazzino sono guardate in media da oltre 1 milione e mezzo di telespettatori. Nonostante il grande successo, lo sceneggiato non è esente da importanti cambi di programmazione. Scendendo nei dettagli, Il Paradiso delle signore non andrà in onda lunedì 9 novembre per permettere al primo canale della tv di Stato di trasmettere la Santa Messa. L’appuntamento perso verrà recuperato eccezionalmente di sabato 14 novembre dalle ore 15:10 su Rai 1.

Il Paradiso delle signore non va in onda il 9 novembre

La soap opera ambientata in un grande magazzino di Milano non andrà in onda lunedì 9 novembre per permettere a Rai 1 di trasmettere la Santa Messa direttamente dall’America Latina dove si troverà in viaggio Papa Leone. Il Paradiso delle signore tornerà alla sua consueta programmazione da martedì 10 novembre subito dopo l’appuntamento con La volta buona. Le anticipazioni delle nuove puntate annunciano che grande attenzione sarà focalizzata su Riccardo, il quale è appena diventato il nuovo socio di Roberto al grande magazzino. Per l’uomo sarà un periodo di grande cambiamenti anche se qualcosa apparirà turbare la sua mente.