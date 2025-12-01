Helena Prestes diventa cantante dopo il Grande fratello? Il post che lascia pochi dubbi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di tempo dalla sua partecipazione del Grande fratello che l’ha portata al successo. La modella brasiliana è tornata a far parlare di sé in queste ultime ore per una storia postata nel suo profilo Instagram. La 35enne ha rivelato di aver iniziato a lavorare con Davide Papasidero, un vocal coach. Proprio quest’ultimo ha pubblicato una foto dell’incontro sui social con il seguente commento: “Oggi è venuta a trovarmi Helena Prestes. Una vocalità davvero interessante la sua, un timbro molto particolare. Sarà sicuramente un bellissimo lavoro.” Davide Papasidero è noto al pubblico italiano per aver preso parte all’edizione del 2011 di X-Factor.

Helena Prestes sbarca sulla scena musicale?

La modella brasiliana potrebbe presto sbarcare sulla scena musicale dopo aver ottenuto successo al Grande fratello. Helena Prestes ha iniziato a lavorare con un noto vocal coach per un progetto che la vedrà protagonista. Non è la prima volta che la compagna di Javier Martinez anticipa un progetto musicale. Solo alcune settimane fa la donna aveva postato una foto nel suo profilo Instagram che la vedeva all’interno di uno studio registrazione. La donna ha già debuttato come cantante due anni fa quando ha preso ad un duetto con Gianluca Burzese sulle note di Se non ci sei tu.