Helena Prestes difende la sua storia con Javier Martinez: l’epica risposta social

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Helena Prestes ha dimostrato di essere un’amante dei social. In queste ore, la brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, che è stata seguita da oltre 5 mila utenti. In questo frangente, l’ex concorrente del Grande fratello ha aggiornato i fans in merito ai suoi progetti lavorativi e lanciato importanti stoccate contro gli haters. In particolare, l’influencer di San Paolo ha letto un commento in cui un leone da tastiera sosteneva che Javier Martinez si era già stufato di lei. Di qui, è arrivata l’epica risposta di Helena Prestes, che senza tanti giri di parole ha dichiarato: “Javi non è stufo di me…. siamo noi stufi di te, me lo ha detto proprio oggi” per poi procedere a bloccarla.

Helena Prestes fa una precisazione ai fans

La modella ha dimostrato di aver ritrovato la verve di una volta dopo aver superato un momento no sopraggiunto in seguito alla scomparsa del padre Antonio. Durante la diretta social, Helena Prestes ha quindi parlato ai suoi fans, ammettendo di essere molto aperta con loro anche se ha voluto fare una precisazione. L’ex gieffina ha dichiarato: “la mia vita personale è mia, con voi sono come un’ amica ma la mia vita di coppia è un’ altra cosa“. La diretta social non è stata esente da momenti romantici quando ha fatto il suo arrivo Javier Martinez, che non ha esitato a baciare la compagna.