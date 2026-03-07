Helena Prestes difende Javier Martinez: “Scrivete tante cavolate”, l’accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. La coppia ha appena celebrato i 13 mesi insieme dopo essersi conosciuti all’interno della casa del Grande fratello nel 2024. In queste ore, l’influencer di San Paolo ha fatto parecchio parlare per un affondo contro un fan su X. Tutto è iniziato quando l’utente ha velatamente dato dell’accompagnatore a Javier Martinez, visto che stava accompagno la fidanzata ad un evento a Napoli. Un post che non è piaciuto per nulla ad Helena Prestes, la quale ha risposto per le rime. L’ex concorrente del Grande fratello ha scritto: “Domani sarò io la badante che lo accompagno a scattare una campagna esclusivamente sua? Tesoro stiamo vicino l’uno all’altra il più possibile perché ci saranno anche i momenti in cui non potremo esserci l’uno per l’altro”.

Helena Prestes zittisce un fan su X

L’influencer brasiliana ha zittito un utente sui social che aveva definito Javier Martinez il suo badante. Durante lo sfogo su X, la donna ha scritto: “dovreste pensare due volte prima di scrivere tante cavolate… non credi che la vita è anche amore, dedizione, amicizia…lavoro vita?”. Helena Prestes e il pallavolista argentino in forza alla Terni volley academy hanno partecipato ad un evento a Napoli di un loro amico. Per l’occasione erano presenti diversi personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Soleil Stati e Artem Tkachuk, conosciuto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Mare Fuori, serie tv di successo di Rai 2.