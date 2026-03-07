Helena Prestes e Javier Martinez celebrano una speciale ricorrenza: ecco quale

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua col vento in poppa. L’influencer brasiliana e il pallavolista argentino si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello 2024. Proprio oggi 7 marzo, gli Helevier – così si fanno chiamare dai fans – celebrano un nuovo importante traguardo della loro relazione. In rete sono apparsi dei commenti di diversi utenti che hanno voluto celebrare i 13 mesi di storia d’amore di Helena Prestes e Javier Martinez come questi: “Il 7 sarà sempre tutto”, “13 mesi di questo amore speciale.” Anche la coppia ha celebrato questa speciale ricorrenza. Il 31enne ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede all’interno di un ristorante di Terni insieme alla compagna, con in mano un mazzolino di fiori.

Javier Martinez e Helena Prestes raccontano la loro storia d’amore

Gli Helevier hanno raccontato retroscena inediti della loro storia d’amore nel corso di una recente ospitata a Verissimo. In quel frangente, Helena Prestes aveva dichiarato in merito alla convivenza con Javier Martinez a Terni: “Conviviamo da un po’, è super divertente. Io l’avevo capito prima che sarebbe durata perché ho puntato giusto. Il pallavolista argentino oggi in forza alla Terni volley academy aveva aggiunto: “Non pensavamo di arrivare a questo punto, in cui siamo così intimi e ci incastriamo nonostante le tante diversità a livello caratteriale”. La coppia aveva quindi svelato i loro progetti futuri, rivelando di voler ancora attendere un po’ prima di mettere su famiglia visto che c’erano delle cose prima da sistemare.