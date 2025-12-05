Spettacolo Italia

Helena Prestes, dichiarazione d’amore per Javier Martinez: “Non so descrivere…”

Giulia Bertaccini5 Dicembre 2025
Helena Prestes e Jaiver Martinez continuano a far sognare il pubblico italiano a distanza di ormai otto mesi dalla conclusione del loro Grande Fratello dove sono stati gli assoluti protagonisti. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino stanno insieme da quasi dieci mesi, dimostrando di essere più complici e innamorati che mai. Nelle ultime ore, l’ex gieffina ha compiuto un gesto che ha emozionato tutti i suoi fans. In particolare, la 35enne ha pubblicato un video nel suo profilo Tiktok che è apparsa come una vera e propria dichiarazione d’amore per Javier Martinez. Nel filmato scorrono alcuni momenti della coppia con la seguente didascalia: Non so descrivere quanto sono fortunata ad averti nella mia vita”. Neanche a dirlo, il post ha scatenato i fan della coppia. Molti i commenti come questo apparsi sui social: “Che belli, viva l’amore.”

Helena Prestes pazza d’amore per Javier Martinez

Proprio Helena Prestes si era resa protagonista di un altro dolce gesto nei confronti del compagno nella giornata di ieri. La modella brasiliana aveva pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui mostrava Javier Martinez al volante della loro auto. Sempre l’ex gieffina aveva usato parole al miele per il 30enne sui social: “Le persone o le donne che parlano male di lui sono donne frustate ed è molto triste perché un uomo come lui merita tanto amore.” La donna ha dimostrato di essere pazza d’amore per il pallavolista argentino della Terni volley academy, con la quale fa coppia da ormai diverso tempo.

