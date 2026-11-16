Helena Prestes e Javier Martinez, dolce dedica per la coppia: ecco da chi

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Helena Prestes e Javier Marinez sono tra le coppie coppie più seguite dello spettacolo italiano. I due hanno ottenuto grande popolarità grazie alla partecipazione al Grande fratello avvenuta nel 2024. Da quel momento, la carriera della coppia ha preso il volo con diversi impegni di lavoro. In queste ore, gli Helevier – come si fanno chiamare in rete – hanno ricevuto delle parole di elogio da parte di una persona molto vicina a loro. Si tratta di Mariana, la sorella della modella brasiliana, la quale ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui ha mostrato tutto il suo affetto verso la coppia. La donna ha postato una foto in cui la si vede insieme ad Helena Prestes e Javier Martinez mentre si trovano allo stadio di Ferrara per assistere al ritorno in campo di Ronaldinho. Mariana ha allegato il tutto con questa dolce dedica: “Mia coppia”.

Helena Prestes e Javier Martinez allo stadio insieme a Mariana

Mariana ha trascorso una domenica alternativa con sua sorella e suo cognato. La donna ha passato il pomeriggio allo stadio per assistere insieme ad Helena Prestes e Javier Martinez al ritorno in campo di Ronaldinho ad undici anni dall’ultima volta. Il fuoriclasse brasiliana ha infatti deciso di rimettere gli scarpini ai piedi per giocare una partita ufficiale con la squadra che milita in Serie C. Nel corso dell’evento, la modella brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Instagram in cui si è mostrata insieme alla sorella maggiore ed il suo fidanzato sulle gradinate dello stadio. Una giornata a tutto sport per gli Helevier.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram