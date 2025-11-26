Helena Prestes, confessione social: “E’ davvero triste”, cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua ad essere seguitissima sui social a distanza di molti mesi dalla sua partecipazione al Grande fratello dove è arrivata in finale. La modella brasiliana è solita usare i suoi canali per condividere riflessioni e annunciare nuovi progetti. In queste ultime ore, la 35enne è tornata a far parlare di sé. In particolare, la compagna di Javier Martinez ha condiviso un video nel suo profilo X in cui un professore universitario si rende protagonista di alcuni sfoghi contro gli scritti prodotti dai suoi studenti con Chat Gpt. Di qui, è arrivato il commento da parte di Helena Prestes che ha scritto: “Oh mio Dio.. è tutto davvero triste. Mi chiedo come sta affrontando il sistema educativo questa cosa?”. Parole che hanno dato vita ad un dibattito tra i suoi sostenitori. Un utente ha scritto su X: “Con la nuova tecnologia ora sono molto aiutati. Io quando andavo a scuola ci dovevo ragionare non c’era nessun aiuto. E le nozioni rimanevano in testa molto di più”

Helena Prestes è a Milano per impegni di lavoro

Nel frattempo, Helena Prestes si trova a Milano per impegni di lavoro. La modella brasiliana ha annunciato nei suoi canali social di star lavorando ad alcuni progetti che non vede l’ora di poter mostrare al pubblico. L’ex concorrente del Grande fratello ha pubblicato il seguente commento nel suo canale d’Instagram dov’è seguita da quasi 50 mila utenti: “Chi finisce di lavorare alle 21h ed è distrutta ma felice?“. La donna non ha ancora reso noto di cosa si tratta ma ha già suscitato la curiosità di tutti.