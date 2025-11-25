Javier Martinez suona la carica: “I conti…”, il messaggio social

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano a distanza di mesi dalla sua partecipazione nella casa del Grande Fratello, dov’è arrivato in semifinale. Il 30enne ha fatto ritorno sul campo di pallavolo, da cui era stato distante per prendere parte al reality show dove ha trovato fama e l’amore. Proprio l’uomo è reduce da una nuova sconfitta con la Terni volley academy rimediata con la capolista del suo girone in A3. Una perdita che tuttavia non sembra aver scalfito l’animo battagliero di Javier Martinez. Il compagno di Helena Prestes ha postato una storia nel suo profilo Instagram con una sua foto scattata durante la sua ultima partita con la seguente didascalia: “I conti si fanno alla fine.” Lo schiacciatore argentino ha suonato la carica per la prossima partita in programma domenica 30 novembre in Puglia.

Javier Martinez parla del ritorno alla pallavolo dopo il Grande Fratello

Proprio Javier Martinez è stato ospite di After Hours, una trasmissione di Dazn che analizza le partite di pallavolo dei nostri campionati italiani. In questo frangente, l’ex gieffino ha parlato del suo ritorno alla pallavolo dopo l’esperienza fatta nella casa del Grande Fratello durata per ben 6 mesi. Il 30enne argentino ha dichiarato le seguenti parole: “Sicuramente arrivare a Terni è stato un successo. E’ un insieme di cose: un rimettermi in gioco su quello che era la mia zona di comfort in una città che nonostante sia una realtà molto predisposta per il calcio si fa sentire ogni volta che andiamo al palazzetto e questo fa veramente molto piacere.“