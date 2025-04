Helena Prestes commuove i fan con un dolce messaggio: “Siete voci, emozioni e verità”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello. La donna si è classificata seconda dopo aver perso nella finale contro Jessica Morlacchi, che era data come outsider. La modella brasiliana sta vivendo un periodo d’oro fatto di tanti impegni e una storia d’amore che procede a gonfie vele con Javier Martinez, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Proprio in queste ultime ore Helena Prestes ha commosso i suoi fan per un dolce messaggio postato nelle sue storie di Instagram. La modella brasiliana ha scritto le seguenti parole: “A volte mi sorprende pensare a quanta bellezza ci sia nei piccoli gesti. Un messaggio, una parola gentile, un pensiero lasciato lì. Semplice e sincero.” La donna ha poi aggiunto: “Non sempre riesco a rispondere a tutti ma vi leggo sempre ed ogni volta è come ricevere un frammento di luce nella giornata.“

Helena Prestes ed il dolce messaggio per i fan

Nel dolce messaggio postato da Helena Prestes su Instagram si legge ancora: “Non è solo una questione di parole. E’ una connessione che si crea anche a distanza e sentire che in qualche modo ci si sceglie e questo per me vale tantissimo.” La modella brasiliana ha concluso scrivendo: “Siete parte di qualcosa che va oltre uno schermo. Siete voci, emozioni, verità, siete cuori e vi porto con me più di quanto possiate immaginare.” Un dolce messaggio che ha commosso i suoi fan. Proprio la modella brasiliana ha un’agenda ricca di impegni, dato che il prossimo 30 aprile sarà ospite di un evento insieme a Javier Martinez a Rimini che è già tutto esaurito. Un momento davvero d’oro per la donna dopo la sua uscita dal Grande Fratello.