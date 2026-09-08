Helena Prestes beccata insieme ad Achille Lauro: svelato l’importante motivo

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Helena Prestes è tra le concorrenti che hanno avuto più successo in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello. Dopo l’esperienza all’interno del reality show, la donna ha stretto diverse collaborazioni e preso parte ad alcuni programmi e importanti eventi. Nel corso delle ultime ore, la modella brasiliana è stata ospite del Festival del cinema di Venezia. La donna è stata tra gli invitati del Gala dell’Amfar, un’organizzazione non governativa impegnata nella ricerca per la cura contro l’AIDS. Per l’occasione, la modella brasiliana ha optato per un lungo abito nero abbinato ad uno scialle bianco ed un’acconciatura raccolta che ha messo in risalto le sue lunghe linee. Helena Prestes ha incantato all’importante evento a scopo benefico al fianco di alcune sue amiche. Assente Javier Martinez, il compagno della donna che ha preferito rimanere a Lecco.

Helena Prestes presente al Gala dell’Amfar con Achille Lauro e Pamela Anderson

Helena Prestes ha preso parte al Gala dell’Amfar, uno dei più prestigiosi eventi a scopo benefico tenutosi nel corso del Festival del cinema di Venezia in programma in questi giorni nella Laguna. Un gala che ha visto la presenza di molti personaggi del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Presenti il cantante Achille Lauro, l’attrice Alessandra Mastronardi che è tornata a Venezia dopo aver fatto da madrina alla manifestazione ma anche Pamela Anderson e Orlando Bloom. Proprio quest’ultimo è presente in Laguna per presentare il suo nuovo film.