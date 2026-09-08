Javier Martinez emozionato sui social: arriva una dolce dedica

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Javier Martinez è tra i concorrenti del Grande Fratello più amati. Il pallavolista argentino ha preso parte all’edizione trasmessa nel 2024 dove ha ottenuto una discreta popolarità e trovato anche l’amore. Da tempo, l’uomo ha una relazione stabile con Helena Prestes, modella brasiliana. In questi giorni, il 31enne ha deciso aprire un canale abbonamento su Instagram dove poter condividere contenuti esclusivi a 5,99 euro al mese. L’uomo ha deciso di sfruttare la funzione del social network come fatto dalla sua compagna. La novità è stata accolta nei migliori dei modi dai suoi fans che hanno deciso d’iscriversi in massa. In poco tempo oltre 2 mila utenti hanno deciso di registrarsi al canale esclusivo di Javier Martinez.

Javier Martinez ringrazia i fans dopo il successo del suo canale abbonamento

Nuovo successo per Javier Martinez. Il canale abbonamento che ha appena aperto su Instagram ha registrato oltre 2 mila iscritti in pochissimi giorni. Un bel traguardo che non ha lasciato indifferente il compagno di Helena Prestes, il quale ha pubblicato una dolce dedica social per i suoi fans. Il 31enne ha scritto il seguente messaggio nel suo broadcast: “A prescindere da tutto abbonati e non, grazie di cuore per il continuo sostegno che mi date siete famiglia.” L’ex opposto della Terni volley academy è apparso particolarmente riconoscente nei confronti del suo fandom che ancora oggi lo segue in ogni sua avventura.