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Festa della Madonna del Grano a Borgo Mezzanone

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo alla Festa del Grano di Borgo Mezzanone



Si chiude col botto l’estate degli eventi in Capitanata, domenica 13 settembre alle 21 a Borgo Mezzanone per la Festa della Madonna del Grano ci sarà lo spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo “Il cotto e il crudo”. L’ingresso è gratuito.

LO SPETTACOLO. Solfrizzi e Stornaiolo sono tra i protagonisti della comicità pugliese per gli show televisivi di Toti e Tata andati in onda a partire dagli anni 90, ma hanno avuto anche degli straordinari percorsi artistici personali e di recente sono tornati sulle scene con il tour degli Oesais, concerti parodia di quelli degli Oasis dei fratelli Gallagher.

Nello spettacolo “Il cotto e il crudo” i due comici raccontano, con il loro consueto stile ironico, come è cambiata la Puglia negli ultimi anni, passando dagli aneddoti di infanzia alle divisioni tra chi è partito per Roma e chi è rimasto a Bari. Uno show storico ma sempre rinnovato, dove Solfrizzi e Stornaiolo mostrano la loro perfetta intesa comica riuscendo a far ridere anche usando l’improvvisazione con gli spettatori presenti.

LA FESTA. La serata sarà presentata da Filippo Mendolicchio, sul palco allestito in Piazza Santa Maria del Grano si esibirà anche la cover band di Cesare Cremonini, inoltre come sempre ci saranno stand gastronomici e street food. La Festa della Madonna del Grano è organizzata dalla Pro Loco di Borgo Mezzanone in collaborazione con Bellavita Eventi di Nicola Talienti, l’evento è patrocinato dal Comune di Manfredonia.