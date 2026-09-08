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Manfredonia, Riccardi sull’incendio di ieri: “Prima le feste, poi le ceneri”

Ancora presi dal fumo delle feste di questi mesi estivi, quelle feste che continuano a caratterizzare l’amministrazione La Marca, ci ritroviamo nelle ultime ore a fare i conti con un altro fumo, ben più grave: quello del fuoco che sta bruciando ciò che resta ormai dell’Oasi Lago Salso, una delle aree naturalistiche più importanti d’Europa.

Non sono bastati due anni per decidere cosa farne. Non è bastata nemmeno una proposta già pronta, quella della Riserva naturale statale, per assumere finalmente una decisione. Mentre i signori del Palazzo ci mostravano orgogliosi le foto delle loro performance e degli impresentabili eventi estivi, una delle questioni ambientali più importanti della città, quella che aveva suscitato grande indignazione dopo gli incendi devastanti dello scorso anno, veniva relegata ai margini della vita amministrativa.

Delle foto di queste ore, invece, i signori del Palazzo non ci degnano. Nessuno comunicato, si passa dalla Festa Patronale di Mezzanone agli asili Nido, come nulla fosse accaduto.

Quelle immagini mostrerebbero le conseguenze nefaste di mesi di immobilismo, sciatteria, superficialità, incompetenza e incapacità.

E viene da chiedersi che fine abbiano fatto, in questa città, le associazioni ambientaliste, le forze politiche che si richiamano alle battaglie per l’ambiente, quelli che ogni anno ci parlano di salute e di territorio per ricordarci quanto questa terra sia già stata martoriata. Possibile che nessuno alzi la testa? Possibile che nessuno chieda conto di tanta incuria politica e amministrativa?

La domanda, ormai, non può più essere rinviata: di questa terra, o meglio di quello che ne resta, cosa vogliamo fare?

Dobbiamo ancora farci convincere dalle solite parole vuote, dalle promesse che le cose cambieranno, mentre sopra le nostre teste il rumore dei Canadair continua a ricordarci che stiamo bruciando?

Il problema è proprio questo: Lago Salso continua a bruciare, ma chi dovrebbe decidere continua a non farlo.

Palombella Rossa

#palombellarossa

Angelo Riccardi