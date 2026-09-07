Javier Martinez sorprende in una nuova veste: la dolce dedica di Helena Prestes

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Javier Martinez continua a far parlare di sé. Dopo la decisione di aprire un canale esclusivo su Instagram ad un costo mensile di 5,99 euro per i fans, ecco che l’ex concorrente del Grande Fratello ha sorpreso in una nuova veste. L’uomo è diventato testimonial di un noto brand di abbigliamento brasiliano. Per l’occasione, l’ex gieffino ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram dove indossa i capi della nuova linea della Invicci con la seguente didascalia: “Un’estate vista dall’Italia. Tra riferimenti italiani e lo sguardo contemporaneo di Invicci, Javier Martínez indossa una selezione della Summer 27, in una campagna caratterizzata da eleganza e personalità.” Nel filmato si vede il compagno di Helena Prestes mentre si fa fotografare all’interno del palazzetto di Terni. Una campagna che è stata presa d’assalto dai fans dell’uomo, facendo ottenere al post oltre 7 mila likes in pochissimo tempo.

Helena Prestes festeggia il nuovo traguardo di Javier Martinez

L’uomo ha smesso d’indossare i panni di pallavolista per diventare modello di capi di abbigliamento. Javier Martinez è diventato il volto della nuova collezione estate di Invicci, brand di moda brasiliano. Un nuovo traguardo per l’ex concorrente del Grande Fratello che è stato festeggiato anche dalla sua compagna. Helena Prestes ha pubblicato una dolce dedica per il fidanzato con il quale ha una storia da quasi due anni. La donna ha commentato con l’emoj dell’applauso ed un cuore rosso il post pubblicato dall’uomo su Instagram. La modella brasiliana è apparsa particolarmente fiera del nuovo traguardo dell’argentino.