Javier Martinez, arrivano elogi per l’ex gieffino: “Una scommessa vinta!”

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Javier Martinez continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Il pallavolista argentino si è messo in mostra nel campionato A3 di pallavolo appena conclusosi. L’uomo è stato eletto il best scorer della sua squadra, riuscendo segnare il doppio dei punti ottenuti dal resto dei suoi compagni. Un grande traguardo che è stato riconosciuto anche dagli addetti ai lavori. In queste ore, Francesco Biribanti – vicepresidente della Terni volley academy – ha rilasciato un’intervista a Volley Time in onda su Renoir Tv dove ha elogiato l’ex gieffino. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “Una scommessa che abbiamo vinto è stata con Javier Martinez, che non ci dimentichiamo veniva da un anno e mezzo di inattività, facendo parte del Grande Fratello. Gli abbiamo dato modo di rimettersi in gioco e lui ha dato modo a noi di farci notare e darci quella spinta in più. E’ stata la scommessa più bella vinta da parte sua e nostra.”

Javier Martinez parla del suo futuro professionale

Il pallavolista argentino ha dimostrato di aver lasciato il segno alla Terni volley academy dove vi ha giocato per solo un anno. Di recente, Javier Martinez ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro professionale dopo che sembrava propenso a lasciare la pallavolo. Il pallavolista argentino ha dichiarato nel corso di una diretta social: “Argomento pallavolo: sono ancora tentennante, non vi nascondo che guardo qualche video di quest’anno e mi viene un po’ di nostalgia. Non escludo di smettere completamente, magari in una squadra di Serie B qui intorno.” L’uomo ha concluso: “se andrò a giocare in qualche squadra mi raccomando cerchiamo di tenere alto questo movimento della pallavolo che è uno sport super sano e bello da vedere”