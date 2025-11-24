Helena Prestes alla partita di Javier Martinez: un dolce gesto commuove il web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua ad essere tra i protagonisti del campionato di A3 dove gioca da quest’anno con la Terni volley academy. Anche ieri 23 novembre, il pallavolista argentino è sceso nuovamente in campo, realizzando un’ottima prestazione che però non è servita a nulla per battere la capolista del suo girone. L’uomo ha messo a segno 15 punti, dimostrando di aver ripreso la condizione persa durante l’esperienza al Grande Fratello. Una nuova sconfitta per Javier Martinez dopo quella rimediata in trasferta una settimana fa. Nonostante questo, l’uomo si è potuto consolare tra le braccia di Helena Prestes, che era presente al palazzetto di Terni per fare il tifo per lui.

Helena Prestes, la foto del nipote alla partita di Javier Martinez commuove il web

Helena Prestes è tornata a fare il tifo per Javier Martinez al palazzetto di Terni, da cui era stata distante per impegni di lavoro in Brasile. La modella brasiliana insieme alla sorella hanno incoraggiato la squadra dell’uomo in grande difficoltà contro la capolista del campionato di A3. In questo frangente, la 35enne si è resa protagonista di un dolce gesto che ha commosso il web. La donna ha postato una storia nel suo profilo Instagram in cui riprende suo nipote Levi di spalle mentre guarda la partita di Javier Martinez a bordo campo. Helena Prestes è stata raggiunta da sua sorella Mariana e il nipote, che hanno così potuto conoscere la sua nuova vita in terra umbra.