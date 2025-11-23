Javier Martinez, retroscena doloroso: “La pallavolo mi ha tolto…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez è stato tra i concorrenti più amati della scorsa edizione del Grande fratello dove si è contraddistinto per il suo carattere mai fuori le righe. Dopo aver ottenuto successo in televisione, l’uomo è tornato alla sua vecchia professione: la pallavolo, che gli sta dando grandi soddisfazioni personali. Ad un mese dall’inizio del campionato di A3, il pallavolista argentino si è già messo in luce grazie alle sue performance davanti alla rete. Intervistato dal portale Legavolley, Javier Martinez ha parlato dei suoi obbiettivi per questa stagione, dichiarando in questo modo: “Il mio obiettivo è quello di lasciare il segno e un ricordo importante in questo sport. È evidente che non ho più molto tempo per la pallavolo e questa potrebbe essere una delle mie ultime stagioni, se non l’ultima.“

Javier Martinez rivela un retroscena sul suo arrivo nella pallavolo

Sempre al portale Legavolley, Javier Martinez ha raccontato un retroscena doloroso in merito al suo arrivo nella pallavolo. Il compagno di Helena Prestes ha dichiarato le seguenti parole: “la pallavolo è lo sport che mi ha tolto da una condizione non felicissima in Argentina: per questo do e pretendo sempre la massima serietà. I ragazzi di oggi che possono giocare a pallavolo spesso non si rendono conto della fortuna che hanno nel poter essere facilmente in un club: per questo dovrebbero onorare ogni impegno con il massimo che possono dare”. Stasera 23 novembre lo schiacciatore scenderà nuovamente in campo con la Terni volley academy contro la prima classificata del campionato di A3.