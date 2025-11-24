Helena Prestes e Javier Martinez, il curioso regalo fa ridere i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. I due si sono conosciuti nel corso della scorsa edizione del Grande Fratello e da quel momento non si sono più lasciati. In queste ultime ore, la modella brasiliana e il compagno sono tornati a far parlare di sé per un curioso gesto che ha fatto ridere i fans. Tutto è iniziato quando la sorella di Helena Prestes, Mariana, ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui la si vede a bordo di un treno per Milano. La donna ha quindi mostrato i regali che le hanno fatto gli Helevier. Se la sorella le ha regalato un dépliant su Santa Maria Da Cascia, dimostrando la sua passione per la fede, Javier Martinez invece le ha donato uno spray nasale. Due regali che hanno fatto sorridere i fans per la loro stravaganza.

La sorella di Helena Prestes a Terni

Mariana ha fatto visita alla sorella Helena Prestes a Terni. Proprio le due donne sono state tra le protagoniste indirette della partita di ieri 23 novembre del Terni volley academy, squadra in cui milita Javier Martinez. La modella brasiliana insieme al nipote e la congiunta hanno fatto il tifo per lo schiacciatore argentino da una tribuna presente al palazzetto. Un ritratto di famiglia che è stato particolarmente apprezzato dal popolo social. Un utente su X ha scritto: “Bellissimo vedere quanto questi due ragazzi stanno costruendo insieme dopo il Grande fratello” mentre un altro “Sono stati bravi a creare una famiglia unita”.