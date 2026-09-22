Francesco Totti e la rivelazione dolorosa sul figlio Cristian: “Quando i medici…”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesco Totti è stato per tantissimi anni il capitano della Roma. Negli ultimi anni, l’uomo ha fatto parlare di sé per la sua vita privata. L’ex calciatore fece scandalo quando iniziò una storia d’amore con Noemi Bocchi nonostante fosse ancora sposato con Ilary Blasi. A distanza di tempo, ecco che il romano ha deciso di raccontare la propria versione dei fatti nel suo nuovo libro dal titolo Oltre. Nell’opera, Francesco Totti fa alcune rivelazioni inedite in merito alla nascita della relazione con Noemi Bocchi ed il rapporto coi figli Cristian e Chanel, incrinatosi in seguito alla sua separazione da Ilary Blasi.

Francesco Totti rivela che Cristian ha smesso di giocare a calcio per un problema di salute

Nel suo libro Oltre, l’ex capitano della Roma ha spiegato che Chanel non le ha parlato per ben nove mesi a causa della sua relazione con Noemi Bocchi. L’uomo ha detto di aver scoperto della sua partecipazione a Pechino Express sui giornali. Francesco Totti ha ammesso: “Ho conosciuto una Chanel diversa, più forte, più grande, più pronta alla vita”. Oggi i rapporti sono più distesi anche se all’inizio c’era un muro difficile da superare. L’ex attaccante ha parlato anche di suo figlio Cristian, facendo una rivelazione dolorosa. L’uomo ha spiegato che dietro alla decisione del primogenito di lasciare il calcio giocato c’è un problema di salute: “C’è una macchiolina dentro la testa di suo figlio”, dissero i medici, “Mi sono sentito sprofondare, soffocare, morire.“