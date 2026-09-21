Helena Prestes e quel retroscena sul Grande Fratello: “Una roba impressionante”

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Helena Prestes continua a catturare l’attenzione dei propri fans. La modella brasiliana ha ottenuto successo nel 2024 partecipando al Grande Fratello, il noto reality show di Mediaset. La donna sfiorò la vittoria andata a Jessica Morlacchi. A distanza di tempo, ecco che la compagna di Javier Martinez è tornata a parlare di quella esperienza in televisione. La donna ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dov’è seguita da oltre 200 mila utenti. In questa circostanza, la modella brasiliana ha chiacchierato con Mariana. Proprio quest’ultima ha fatto una rivelazione su Amy, la cagnolona bianca di proprietà della sorella: “quando Helena era al Grande fratello Amy si metteva sotto la televisione, ascoltava la voce e piangeva la guardava non voleva nemmeno uscire.. Una roba impressionante. Depressa”

Helena Prestes ha appena celebrato una speciale ricorrenza

Mariana ha spiegato che Amy ha accusato moltissimo l’assenza di Helena Prestes nel corso dell’esperienza avvenuta al Grande Fratello. La modella brasiliana ha adottato la cagnolona bianca da ormai diverso tempo. Non è raro vedere la donna condividere momenti con la sua fidata amica a 4 zampe sui social. Nel frattempo, l’ex gieffina ha celebrato una ricorrenza speciale in questi ultimi giorni. Il 19 settembre di due anni fa, la donna incontrava per la prima volta Javier Martinez all’interno della casa più spiata d’Italia.