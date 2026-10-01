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Manfredonia-Bisceglie a porte chiuse: la scelta della Prefettura di Foggia
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Manfredonia-Bisceglie a porte chiuse: la scelta della Prefettura di Foggia
Il Manfredonia Calcio comunica che l’incontro di domenica 4 ottobre 2026 contro l’ AS Bisceglie 1913 si disputerà a porte chiuse, così come disposto dalla Prefettura di Foggia e notificato poco fa alla società.
Il provvedimento è stato adottato a seguito degli incidenti avvenuti all’esterno dello stadio al termine della partita contro l’Ebolitana lo scorso 20 settembre, con la motivazione di “scongiurare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Pertanto, la gara di domenica contro l’ AS Bisceglie 1913 si svolgerà senza la presenza del pubblico e di accreditati.