Evacuazione Medica di un passeggero a bordo della Motonave Venezia nelle acque prospicienti il porto di Vieste
Evacuazione Medica di un passeggero a bordo della Motonave Venezia nelle acque prospicienti il porto di Vieste
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Nella mattinata odierna, alle ore 06:25 circa, perveniva alla Sala Operativa di questo Ufficio
Circondariale Marittimo, dalla Centrale Operativa della Direzione Marittima di Bari, una richiesta di
soccorso dalla M/N VENEZIA – a circa 10 miglia dal porto di Vieste – diretta a Igoumenitsa (Grecia).
In particolare, a seguito dell’attivazione della procedura emergenziale per il tramite del Centro
Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), veniva disposta l’immediata evacuazione medica via mare
di un passeggero di nazionalità greca colto da improvviso malore.
La Sala Operativa di Vieste disponeva, sotto la direzione e il coordinamento del Reparto Operativo
della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica, l’immediata uscita della dipendente
motovedetta S.A.R. (Search And Rescue) CP 820 e veniva richiesto alla Motonave di dirigere verso
il Porto di Vieste per velocizzare le procedure di trasbordo. Nonostante le condizioni meteo
impegnative non ideali, vento (brezza tesa) da N/W e mare leggermente mosso da N/W, alle ore
07:00 venivano compiute le operazioni di trasbordo del passeggero a circa 5 miglia nautiche dalla
costa. Al termine delle operazioni di soccorso, la dipendente motovedetta con a bordo il malcapitato
dirigeva per il porto di Vieste dove era stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per le
relative cure mediche.
Successivamente, giunti in porto, i militari provvedevano a sbarcare il passeggero evacuato e ad
affidarlo al personale medico per le cure necessarie. Dopo aver stabilizzato il paziente, che appariva
in buone condizioni generali, l’ambulanza dirigeva verso il Punto di Primo Intervento di Vieste per gli
ulteriori accertamenti medici.
Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rappresentando un presidio istituzionale
fondamentale per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare,
garantendo un prezioso servizio di vigilanza, prevenzione e pronto intervento in situazioni di
emergenza attraverso un’organizzazione capillare lungo oltre 8.000 chilometri di coste italiane.