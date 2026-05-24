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Evacuazione Medica di un passeggero a bordo della Motonave Venezia nelle acque prospicienti il porto di Vieste

Redazione24 Maggio 2026
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Evacuazione Medica di un passeggero a bordo della Motonave Venezia nelle acque prospicienti il porto di Vieste

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Nella mattinata odierna, alle ore 06:25 circa, perveniva alla Sala Operativa di questo Ufficio

Circondariale Marittimo, dalla Centrale Operativa della Direzione Marittima di Bari, una richiesta di

soccorso dalla M/N VENEZIA – a circa 10 miglia dal porto di Vieste – diretta a Igoumenitsa (Grecia).

In particolare, a seguito dell’attivazione della procedura emergenziale per il tramite del Centro

Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.), veniva disposta l’immediata evacuazione medica via mare

di un passeggero di nazionalità greca colto da improvviso malore.

La Sala Operativa di Vieste disponeva, sotto la direzione e il coordinamento del Reparto Operativo

della Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Ionica, l’immediata uscita della dipendente

motovedetta S.A.R. (Search And Rescue) CP 820 e veniva richiesto alla Motonave di dirigere verso

il Porto di Vieste per velocizzare le procedure di trasbordo. Nonostante le condizioni meteo

impegnative non ideali, vento (brezza tesa) da N/W e mare leggermente mosso da N/W, alle ore

07:00 venivano compiute le operazioni di trasbordo del passeggero a circa 5 miglia nautiche dalla

costa. Al termine delle operazioni di soccorso, la dipendente motovedetta con a bordo il malcapitato

dirigeva per il porto di Vieste dove era stato richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per le

relative cure mediche.

Successivamente, giunti in porto, i militari provvedevano a sbarcare il passeggero evacuato e ad

affidarlo al personale medico per le cure necessarie. Dopo aver stabilizzato il paziente, che appariva

in buone condizioni generali, l’ambulanza dirigeva verso il Punto di Primo Intervento di Vieste per gli

ulteriori accertamenti medici.

Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera rappresentando un presidio istituzionale

fondamentale per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare,

garantendo un prezioso servizio di vigilanza, prevenzione e pronto intervento in situazioni di

emergenza attraverso un’organizzazione capillare lungo oltre 8.000 chilometri di coste italiane.

La Vieste en Rose
Redazione24 Maggio 2026