Grande Fratello, Zeudi attacca Javier Martinez e Helena Prestes: “Si vogliono solo sessualmente”

Tra le protagoniste di questa edizione del Grande Fratello c’è sicuramente Zeudi Di Palma, la quale all’interno della casa ha avuto due flirt con Helena Prestes e Javier Martinez. Proprio questi ultimi stanno vivendo una storia d’amore che sta facendo sognare il popolo della rete. Proprio Zeudi si è trovata stamattina a fare colazione con Chiara Cainelli dove hanno commentato la relazione degli Helevier, così si fanno chiamare sul web. L’ex miss Italia ha detto che secondo lei la coppia non durerà fuori dalla casa del Grande Fratello, tanto da dichiarare: “Si vogliono solo sessualmente, stanno giocando fuori non durano“. La fidanzata di Alfonso D’Apice, a questo punto, ha preso la parola affermando che Javier e Helena non si vogliono nemmeno bene perché altrimenti non metterebbero in imbarazzo gli altri coi loro atteggiamenti.

Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma al vetriolo con Javier e Helena al Grande fratello

Chiara Cainelli è sicura che la modella brasiliana continuerebbe ad avere un occhio di riguardo per un altro concorrente più che per il suo compagno Javier. La donna ha dichiarato le seguenti parole: “Lei ce l’ha con Lorenzo perché lo voleva.” Parole che hanno trovato il supporto di Zeudi Di Palma, la quale ha accusato Helena Prestres di stare utilizzando un copione all’interno del Grande Fratello. Neanche a dirlo, i commenti al veleno di Chiara e Zeudi hanno scatenato la reazione del popolo della rete. Se alcuni hanno dato ragione alle due ragazze, altri le hanno accusate di stare rosicando dopo il due di picche che hanno ricevuto da parte di Javier Martinez.