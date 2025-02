Grande Fratello, Javier tutor di Helena? Lorenzo: ‘Siamo alla follia’

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella casa del Grande Fratello, tensioni latenti continuano a emergere tra i concorrenti. L’episodio più recente ha visto protagonisti Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, con l’immancabile intervento di Javier Martinez. Tutto è iniziato quando Helena, parlando ad alta voce, ha inavvertitamente interrotto il riposino di Lorenzo. Un’occasione che avrebbe potuto trasformarsi nell’ennesimo scontro, se non fosse stato per Javier, che ha prontamente invitato la compagna a ignorare le frecciatine degli shailenzo, evitando così l’ennesima discussione. Tuttavia, questa mossa non è piaciuta affatto a Lorenzo, che ha espresso il suo disappunto nei confronti di Javier. Secondo lui, l’atteggiamento protettivo del coinquilino nei confronti di Helena rasenta l’eccesso, al punto da influenzarne i comportamenti e impedirle di rispondere come vorrebbe.

Grande Fratello: Shaila e Lorenzo svegliati da Helena

L’8 febbraio, nella casa del Grande Fratello, si è verificato un nuovo episodio che ha acceso ulteriormente le tensioni tra i concorrenti. Mentre Shaila e Lorenzo stavano riposando, il loro sonno è stato disturbato dal tono di voce troppo alto di Helena, che si trovava nella stanza accanto. Shaila, un po’ indispettita, ha chiesto: “Stiamo dormendo, puoi parlare più piano?”. Helena, sbattendo un paio di pennelli che aveva in mano in quel momento, ha risposto: “Sono le quattro di pomeriggio”. Lorenzo ha aggiunto: “Stai buona, vai a giocare al parchetto con i giochini”. Tuttavia, la discussione non è degenerata in un vero e proprio litigio poiché Javier ha preso per mano Helena allontanandola dai loro due coinquilini: “Shhh, basta. Ma perché ti devi attaccare sempre? Lascia perdere”.

Lorenzo Spolverato

Lorenzo dice la sua su Helena e Javier

Più tardi, Lorenzo ha raggiunto Chiara e Zeudi in sauna per sfogarsi sull’atteggiamento di Javier in camera da letto. Visibilmente infastidito, ha raccontato di come il coinquilino si intrometta sempre per difendere Helena, quasi come se volesse controllarne le reazioni. Secondo Lorenzo, questa eccessiva protezione sta diventando soffocante e sta limitando la spontaneità della ragazza all’interno della Casa. Lorenzo, alquanto scocciato per quanto accaduto prima, ha affermato: “Lui la prende e la tira via, praticamente è il suo tutor. Ma dove stiamo arrivando? Qui siamo alla follia”. Chiara e Zeudi hanno concordato con Lorenzo, sottolineando come non sia la prima volta che Helena venga in qualche modo “contenuta” da chi le sta vicino nella casa del Grande Fratello. Anche loro hanno notato questa dinamica, trovandola sempre più evidente nel rapporto tra Helna e Javier.