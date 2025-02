Grande Fratello, Yulia Bruschi ha tradito Luca Giglio? Parla una conoscente di Edoardo Gullino

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Da giorni ormai circolano voci sul presunto tradimento di Yulia Bruschi ai danni di Luca Giglio. L’ex concorrente del Grande Fratello è finita al centro del gossip ed alimentare i sospetti è intervenuto a suo sfavore anche un’ ex protagonista di Temptation Island. A puntare il dito contro Yulia è arrivata Anna Floaciardi. A quanto pare, l’ex volto del reality show dei sentimenti sarebbe un’amica di Edoardo Gullino, l’ ex tentatore con cui Yulia avrebbe avuto un flirt. A supportare tale ipotesi c’è anche un video in cui l’ex concorrente del Grande Fratello viene vista ballare in modo provocante con il presunto amante. Yulia intervenuta nella diretta del 10 febbraio ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale con Edoardo, ammettendo di aver festeggiato con lui ed un gruppo di amici la festa di fine anno.

Grande Fratello, Anna Flociardi lancia una frecciatina a Yulia Bruschi

Ma ecco, che Anna Floaciardi che ha convissuto con il presunto amante di Yulia Bruschi ha postato una frecciatina su Instagram che non è passata inosservata. L’ex protagonista di Temptation Island ha scritto: “Facciamoci una risata… perché se dovessimo dire la verità ci sarebbe poco da ridere” con chiaro riferimento al presunto tradimento ai danni di Luca Giglio. La donna inoltre ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con l’emoj di un pagliaccio. Nel corso delle ultime ore, invece, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata beccata mentre mangiava una pizza a Genova in compagnia del suo ex fidanzato. Insomma, il cornagate sembra essere lontano dalla risoluzione.