Grande Fratello: tensione alle stelle tra Amanda e Yulia

Tra Amanda Lecciso e Yulia Naomi Bruschi la tensione nella casa del Grande Fratello è palpabile sin dall’inizio. La giovane di origini cubane non ha mai nascosto le sue antipatie, nominando più volte la sorella di Loredana Lecciso. Nell’ultima puntata, Amanda ha deciso di reagire, dando vita a uno scontro acceso in diretta che ha aumentato il malumore tra le due. Dopo la puntata, la Lecciso si è confidata con alcune amiche nella casa, ma è stata la reazione di Mariavittoria a spiazzare tutti, compresa Amanda stessa e il pubblico a casa.

Grande Fratello: Amanda ha criticato Yulia

Amanda, visibilmente infastidita, ha scelto la zona piscina per confidarsi con Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi. Durante la conversazione, ha espresso il suo disappunto riguardo al comportamento di Yulia Naomi Bruschi all’interno della casa, definendolo spesso provocatorio e poco rispettoso: “Giustifica le nomination dicendo che sono un modo per avvicinarsi a me, ma poi non fa nessun passo verso di me. O mi nomini o ti avvicini, non è che prima mi nomini e poi fai finta di niente. Altrimenti non mi nominare proprio. È dall’inizio che sta giocando. Sono una persona leale e rispetto le relazioni autentiche che si creano qui. Non vuole persone unite qui”. D’altro canto, Mariavittoria ha difeso Yulia: “Perché non può esprimere un’opinione? Eravamo insieme chiuse in tugurio e ha notato questa cosa. Non credo che dobbiate attaccarvi a qualche sua frase per discutere con lei”.