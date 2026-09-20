Grande Fratello Vip, Simone Annichiarico senza freni: “Musica da sottosviluppati”, con chi l’ha

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Il Grande fratello vip è appena tornato sui teleschermi di Canale 5 con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici come opinioniste. Il reality show vede tra i suoi protagonisti Simone Annichiarico. L’ex conduttore di Italia’s Got Talent sta facendo molto parlare la rete per alcune dichiarazioni fatte all’interno della casa più spiata d’Italia. L’uomo ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, tanto da dire la propria opinione anche se essa potrebbe risultare esagerata. Nelle ultime ore, il concorrente del Grande fratello vip ha usato parole non proprio carine nei confronti di Sal Da Vinci e di tutte le persone che ascoltano la sua musica. Simone Annichiarico ha dichiarato: “Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati, insomma. So chi è Sal Da Vinci, quel signore tutto tinto, neomelodico”.

Grande fratello vip, Simone Annichiarico contro Sal Da Vinci

L’ex conduttore di Italia’s Got Talent ha accusato Sal Da Vinci di fare musica per sottosviluppati. Il cantante neomelodio ha trovato il successo negli ultimi anni grazie a Rossetto e caffè e Per sempre sì, la canzone che gli ha fatto vincere l’ultimo festival di Sanremo e gli ha permesso di partecipare all’Eurovision Song Contest dove si è classificato ai primi posti. Al momento, l’artista napoletano ha preferito non commentare le uscite di Simone Annichiarico, che nel frattempo continua a far parlare di sé nella Casa. Nelle scorse ore, l’uomo se l’è presa con gli autori del Grande fratello vip definendoli degli analfabeti.

Eurovision 2026 quanto guadagna Sal Da Vinci, cachet e costi per i Paesi in gara. Foto: @youtube