Grande fratello vip, incidente hot nella casa: cos’è accaduto nelle ultime ore

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Il Grande fratello vip è appena tornato in televisione. Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha debuttato lo scorso 17 settembre sui teleschermi di Canale 5. A poche ore dall’inizio, la Casa più spiata d’Italia ha avuto il suo primo incidente hot. Tutto è iniziato quando alcuni inquilini hanno deciso di farsi la doccia. Moreno Morello insieme a Giacomo Gallani e un altro concorrente si sono ritrovati a lavarsi sotto il getto dell’acqua. Proprio in questa circostanza il modello romano è rimasto vittima di un incidente bollente che ha lasciato poco all’immaginazione.

Giacomo Gallani vittima di un incidente hot al Grande fratello vip

Giacomo Gallani è rimasto vittima di uno spiacevole episodio mentre si stava lavando sotto una delle docce situate nella casa del Grande fratello vip. Il modello di grandi brand ha mostrato le sue parti intime in diretta nazionale come trapelato da alcuni video pubblicati dai fans in rete. Un filmato che ha ottenuto numerosi commenti da parte degli utenti come questi che hanno scritto: ” A Piersilvio Berlusconi sarà venuto un colpo“ mentre un altro “si inizia molto bene.” Nel frattempo, il reality show tornerà stasera 19 settembre con una nuova puntata sui teleschermi di Canale 5.

Chi è Giacomo Gallani, concorrente del GF VIP 9 età, carriera e vita privata del modello romano in gara