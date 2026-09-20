Far Away sospesa su Canale 5: ecco quando potrebbe tornare

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Far Away è tra le serie tv più viste in questo momento in Italia. Il finale di stagione andato in onda ieri 19 settembre sui teleschermi di Canale 5 è stato visto da oltre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 23%. Numeri davvero clamorosi per il prodotto turco. In queste ore stanno circolando in rete indiscrezioni in merito al futuro della storia di Alya e Cihan in televisione. Secondo alcuni rumors, Far Away potrebbe sbarcare presto in prima serata. La serie tv dai record potrebbe essere trasmessa di domenica a partire dal 4 ottobre in prime time al posto di Racconto di una notte, che si sposterebbe al giovedì. Una programmazione che è comunque in attesa di conferme da parte dei piani alti di Cologno Monzese.

Far Away potrebbe tornare il 4 ottobre in prima serata

La serie tv potrebbe tornare in prima serata dal 4 ottobre anche se per avere la conferma bisognerà attendere i prossimi giorni. Nel finale della prima stagione di Far Away, Alya ha deciso di lasciare Mardin insieme a Deniz a causa di Sadakat, che l’ha cacciata dalla tenuta dopo aver ceduto ad un ricatto di Mine. La protagonista ha raggiunto l’aeroporto insieme a suo figlio dove sono stati raggiunti da Cihan che ha scoperto cosa ha fatto sua madre. In questa circostanza, l’uomo si è reso protagonista di una dichiarazione d’amore verso la donna che è terminata con un bacio appassionato. Alla fine, Alya ha fatto ritorno a Mardin con Cihan.

Nadim di Far Away (Screen Mediaset Infinity)