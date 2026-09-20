Affari Tuoi, la Rai cancella il Contropacco: parla Herbert Ballerina

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Affari Tuoi è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Ogni giorno il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è visto da oltre 2 milioni di telespettatori per uno share superiore al 22%. In queste ore sta facendo parlare una notizia in merito al futuro di Herbert Ballerina all’interno del cast. La trovata comica pare non abbia convinto parte del pubblico, alimentando commenti e critiche sui social. La produzione avrebbe deciso d’intervenire sul meccanismo a partire dalle puntate di Affari Tuoi trasmesse ad ottobre. Il game show andrebbe incontro ad una riduzione, ridimensionando alcuni sketch comici e spettacolari introdotti di recente. Tra le novità destinate a scomparire ci sarebbe il Contropacco di Herbert Ballerina che non avrebbe conquistato il pubblico. Al suo posto dovrebbe tornare il tradizione pacco dei 10 mila euro come riportato da Blog Tv Italiana.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina parla dopo la cancellazione del Contropacco

La presenza di Herbert Ballerina non sarebbe in discussione all’interno di Affari Tuoi, continuando ad essere parte integrante nel cast anche se in modo minore. L’obbiettivo sarebbe quello di rendere più essenziale la trasmissione, riducendo gli spazi che si allontano al meccanismo centrale di gioco come gli sketch con protagonista il comico napoletano. Intervistato da Fanpage, Herbert Ballerina ha riposto alle critiche che sono piombate su di lui in questo momento: “Non voglio rubare spazio al gioco, il tg Herbert parodia notiziario era uno dei numeri meglio riusciti di queste prime due settimane.” Negli ultimi giorni, l’uomo era stato oggetto di pesanti critiche da parte del popolo social a causa dei suoi sketch definiti imbarazzanti.