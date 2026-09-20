L’Erede si ferma su Canale 5: ecco da quando e perché

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L’Erede è tra le serie tv che hanno debuttato nel periodo estivo sui teleschermi di Canale 5. Il triangolo amoroso formato da Melek, Yildiz e Serhat ha registrato ascolti non proprio ottimi forse a causa di una trama troppo complessa che non ha permesso al telespettatori di seguirla con passione a differenza di altre serie tv. Lo scorso 18 settembre è andata in onda l’ultima puntata della dizi turca su Canale 5. Secondo quando annunciato dalle reti Mediaset, L’Erede andrà in pausa per alcuni mesi. Il Canale del Biscione ha infatti mandato in onda un promo in televisione dove è presente una scritta con su scritto: “Prossimamente.” Per questo motivo, venerdì 25 settembre non andrà in onda una nuova puntata della serie tv.

L’Erede sospesa su Canale 5 al suo posto il Grande fratello vip

La serie tv è stata sospesa su Canale 5. L’Erede non andrà più in onda di venerdì in prima serata. Al suo posto Mediaset ha deciso di trasmettere le nuove puntate del Grande Fratello Vip, la cui nuova edizione è appena iniziata con la conduzione di Ilary Blasi e la straordinaria partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Un duro colpo per i fans di Yildiz, Melek e Serhat che non potranno assistere al finale della prima stagione della dizi dove sono attesi incredibili colpi di scena.