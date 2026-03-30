Grande Fratello Vip, scoppia la lite tra Blu Barbara Prezia e Ibiza Altea: “Abbassa la testa e chiedi scusa”

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Dopo la quarta puntata del Grande Fratello Vip è scoppiata una discussione animata tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia durante la quale si sono duramente attaccate.

Tra le due non corre buon sangue e non hanno certo fatto nulla per nasconderlo. Barbara non ha affatto gradito il comportamento della sua compagna d’avventura. L’ha accusata di essere arrogante, pensa che dovrebbe abbassare la testa e chiedere scusa.

Scoppia la lite tra Ibiza Altea e Blu Barbara Prezia al Grande Fratello Vip: cosa si sono dette dopo la puntata

Nella casa più spiata dagli italiani nelle scorse ore Ibiza Altea ha più volte ribadito alla gieffina di essersi scusata ma lei non crede che le sue scuse siano sincere. Le ha poi detto che nonostante tutto ha accettato le sue scusa ma non riesce proprio a perdonarla.

Senza troppi giri di parole la gieffina ha detto a Blu Barbara Prezia che non prova simpatia nei suoi confronti, lo ha detto sin dall’inizio al Grande Fratello Vip. Lei ha così replicato: “Ma a te quando sta antipatica una persona ti fai i film marci nel cervello e la vai a denigrare in puntata? Tu fai così nella vita?” A Ibiza Altea ha poi ripetuto che è una persona estremamente arrogante. Riusciranno a trovare un punto di incontro nella casa?