Grande fratello vip, quando finisce su Canale 5? “Chiusura anticipata”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello vip continua a tenere alta l’attenzione mediatica. Il reality show condotto da Ilary Blasi è in onda ogni lunedì e venerdì sui teleschermi di Canale 5 dove ha un discreto successo di ascolti. In queste ore stanno circolando in rete rumors in merito alla data della possibile finale di questa edizione del programma. Secondo Amadeo Venza, l’ultima puntata del Grande fratello vip potrebbe andare in onda già a fine novembre. Il noto esperto di gossip ha pubblicato il seguente messaggio in una storia di Instagram: “il Gf vip dovrebbe chiudere in anticipo”

Grande fratello vip, la puntata finale il 30 novembre

Questa edizione del Grande fratello vip dovrebbe chiudere in anticipo a causa di uno scarso successo di ascolti. Il programma ha perso ogni sfida diretta con la concorrenza. Il reality show infatti non è riuscito a contrastare I casi di Teresa Battaglia e The Voice trasmessi rispettivamente di lunedì e venerdì su Rai 1. Di qui, la decisione dei piani alti di Cologno Monzese di trasmettere la puntata finale del reality show già di lunedì 30 novembre. Al momento, il pubblico ha già nominato Marina La Rosa come prima finalista del programma.

Alex Belli e Marina La Rosa al Grande Fratello Vip ( Screen Mediaset Infinity)