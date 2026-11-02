I casi di Teresa Battaglia, la quarta stagione si farà? Tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction di Rai 1

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La terza stagione de I casi di Teresa Battaglia si è conclusa con gli ultimi due episodi andati in onda il 2 novembre su Rai 1. I telespettatori si stanno già chiedendo se ci sarà un continuo della storia con la profiler interpretata da Elena Sofia Ricci. Fortunatamente i piani alti di Cologno Monzese hanno confermato la quarta stagione della fiction. La sceneggiatura dei nuovi episodi è già in lavorazione e la sua messa in onda entro la fine del 2027. Un’ipotesi che trova sostegno anche nei risultati d’ascolto con circa 3 milioni di telespettatori che hanno seguito con costanza le avventure della profiler. Il finale della terza stagione de I casi di Teresa Battagli ha lasciato aperti diversi scenari. Il serial Killer Luigi è fuggito e la protagonista ha dimostrato di averlo sottovalutato, compromettendo l’intera indagine. A fornire una svolta nelle indagini è stata Alice, che ha collaborato con la polizia. La donna ha raccontato che suo marito le aveva parlato della morte della madre che guarda caso è concisa con l’inizio della sua attività omicida.

La quarta stagione de I casi di Teresa Battaglia basata su Madre d’ossa?

Il finale de I casi di Teresa Battaglia ha regalato momenti emozionati dopo le vicende tragiche affrontate. Ci sono stati anche momenti romantici come la dichiarazione d’amore nei confronti di Parisi verso la dottoressa Giorgi mentre Albert nei confronti della profiler. Peccato che quest’ultima non è apparsa pronta a lasciarsi andare. Adesso i fans si chiedono su cosa si baserà la quarta stagione della serie tv. Secondo alcune indiscrezioni, la fiction di Rai 1 potrebbe basarsi su Madre d’ossa oppure su La ragazza dagli occhi di carta, entrambi libri basati sulle avventure della profiler interpretata dall’attrice Elena Sofia Ricci.