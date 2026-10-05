Spettacolo Italia

Grande fratello vip, lite in diretta tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian: il motivo

Giulia Bertaccini5 Ottobre 2026
foto grande fratello vip
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Ieri 5 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra i momenti clou della diretta c’è stata la lite tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian. I due concorrenti hanno avuto uno scontro dove sono volate parole pesanti. Lo stilista ha accusato l’ex vincitore di Amici di averlo offeso quando per rivolgersi a lui ha usato il femminile con chiaro intento dispregiativo. Jonathan Kashanian ha dichiarato nel corso dell’ultima diretta del Grande fratello vip: “Mi ha detto ‘sei acida’, non ti ho detto di chiamarmi al femminile. Perché devi parlarmi così?”.

Andreas Muller offende Jonathan Kashanian al Grande fratello vip

Jonathan Kashanian è letteralmente sbottato contro Andreas Muller, reo di aver usato il femminile per offenderlo all’interno del Grande fratello vip. Marina La Rosa ha provato a difendere l’ex ballerino di Amici. Un atteggiamento che ha scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli che ha commentato: “Quasi quasi preferivo Andrea nella versione comodino, non ti rendi conto che rivolgersi al femminile, se non ti viene chiesto, è un insulto?”. Parere opposto, invece, quello di Cesara Buonamici, la quale ha sostenuto che Andreas Muller potrebbe aver usato “acida” non con l’intento di denigrare lo stilista.

Andreas Muller sugli attacchi degli haters
Andreas Muller (Screen Raiplay)
Giulia Bertaccini5 Ottobre 2026