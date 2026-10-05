Grande fratello vip, lite in diretta tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian: il motivo

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Ieri 5 ottobre è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande fratello vip, il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Tra i momenti clou della diretta c’è stata la lite tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian. I due concorrenti hanno avuto uno scontro dove sono volate parole pesanti. Lo stilista ha accusato l’ex vincitore di Amici di averlo offeso quando per rivolgersi a lui ha usato il femminile con chiaro intento dispregiativo. Jonathan Kashanian ha dichiarato nel corso dell’ultima diretta del Grande fratello vip: “Mi ha detto ‘sei acida’, non ti ho detto di chiamarmi al femminile. Perché devi parlarmi così?”.

Andreas Muller offende Jonathan Kashanian al Grande fratello vip

Jonathan Kashanian è letteralmente sbottato contro Andreas Muller, reo di aver usato il femminile per offenderlo all’interno del Grande fratello vip. Marina La Rosa ha provato a difendere l’ex ballerino di Amici. Un atteggiamento che ha scatenato la reazione di Selvaggia Lucarelli che ha commentato: “Quasi quasi preferivo Andrea nella versione comodino, non ti rendi conto che rivolgersi al femminile, se non ti viene chiesto, è un insulto?”. Parere opposto, invece, quello di Cesara Buonamici, la quale ha sostenuto che Andreas Muller potrebbe aver usato “acida” non con l’intento di denigrare lo stilista.

Andreas Muller (Screen Raiplay)