Grande fratello vip, Andreas Muller minaccia il ritiro: il motivo

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Il Grande fratello vip è entrato ufficialmente nel vivo. Tra i concorrenti di questa edizione iniziata a metà settembre su Canale 5 vi è Andreas Muller, il ballerino diventato famoso in Italia per aver vinto Amici alcuni anni fa. L’uomo è finito al centro dell’attenzione in queste ultime ore a causa di alcune dichiarazioni che ha detto all’interno della casa. Il marito di Veronica Peparini ha minacciato di ritirarsi dal Grande fratello vip. Andreas Muller ha dichiarato durante un suo momento di crisi all’interno del reality show più amato di Canale 5: “Nella vita mi hanno detto di tutto, mi hanno insultato con termini omofobi, che sono un raccomandato, che le mie figlie non sono belle, qui invece ho pianto perché mi hanno detto che sono comodino. Forse non mi tocca quando mi dicono che non sono etero o che ho qualcuno che mi raccomanda, perché so per certo che non è vero e sono sicuro. Forse in questo contesto di gioco non sono così sicuro di me. Qui mi sento più debole”

Andreas Muller vuole abbandonare il Grande fratello vip perché definito comodino

L’ex vincitore di Amici ha minacciato di abbandonare il Grande fratello vip dopo che Cesara Buonamici l’ha definito un comodino. Le parole dell’opinionista e storico mezzo busto del Tg5 hanno mandato in crisi Andreas Muller, il quale ha ammesso di essersi trovato in difficoltà a rispondere al suo attacco durante l’ultima diretta del reality show. Il marito di Veronica Peparini ha detto: “Se fossi stato troppo istintivo avrei detto a Cesara che rideva… che poi non so nemmeno chi sia e non mi interessa, poi divento cattivo, ma mi sarebbe venuto spontaneamente di mandarla a quel paese”. Lo sfogo dell’uomo sarà oggetto della prossima diretta del programma condotto da Ilary Blasy.