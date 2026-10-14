Grande fratello vip, la caduta di Carmen Di Pietro e Valeria Marini vale milioni: il curioso dettaglio

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Il Grande fratello vip è ormai entrato nel vivo. Lunedì scorso è stata trasmessa una nuova puntata del reality show condotta da Ilary Blasi con la partecipazione di Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in veste di opinioniste. Nel corso della diretta grandi protagoniste sono state Valeria Marini e Carmen Di Pietro, rimaste vittime di un incidente. Tutto è iniziato quando la conduttrice ha chiamato le due donne in super led. L’ex moglie di Francesco Totti ha quindi mostrato un video in cui la showgirl stellare si lamenta con Carmen Di Pietro a causa di uno specchio rotto che secondo lei porterebbe sfortuna. Di qui, è arrivata la proposta di Ilary Blasi ovvero di gettare il sopracitato specchio in una bacinella d’acqua per spezzare l’incantesimo. Proprio qui Valeria Marini e Carmen Di Pietro sono rimaste vittime di una rovinosa caduta. Quest’ultima ha provato a salire in braccio alla showgirl stellare, facendola cadere in terra.

Grande fratello vip, la caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro ottiene oltre 15 milioni di visualizzazioni

La caduta di Valeria Marini e Carmen Di Pietro al Grande fratello vip è diventata virale in brevissimo tempo. Nel giro di 24 ore, l’episodio sfortunato ha ottenuto oltre 15 milioni di visualizzazioni e tantissimi commenti nella pagina ufficiale del programma su Instagram. Un fan ha scritto: “Non ridevo da quasi 4 mesi. Quando ti chiedono ma perché guardi questo programma perché porta leggerezza soprattutto per chi ha passato mesi dolorosi e non ricordavo più il suono della mia risata.” Fortunatamente l’incidente in diretta ha avuto solo piccole conseguenze per le due concorrenti, che sono rimaste in gioco al Grande fratello vip.

L’Italia ferma davanti a questo reel siete e sarete SEMPRE la salvezza dei reality pic.twitter.com/yaxIF9py7t — Nicolò (@sononicolo_) October 13, 2026