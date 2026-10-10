Grande fratello vip, Jonathan Kashanian minaccia il ritiro: “C’è il rischio…”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 9 ottobre è andata in onda sui teleschermi di Canale 5 una nuova diretta del Grande fratello vip condotta da Ilary Blasi. Tra i protagonisti assoluti della puntata c’è stato Jonathan Kashanian, il quale è stato accusato dagli altri concorrenti di non essere limpido all’interno del gioco. La conduttrice ha mandato in onda un filmato in cui sembra che lo stilista dia indicazioni ad alcuni gieffini su come votare nel corso delle nomination. A fine diretta, Jonathan Kashanian si è reso protagonista di un duro sfogo. Il concorrente ha accusato il Grande fratello vip ed in particolare gli autori di aver mandato un video che ha restituito una versione distorta dei fatti. L’uomo ha ammesso: “Quel video montato così, con quelle frasi, faceva vedere delle cose che non sono vere. Se sei onesto fai vedere un video dove noi bisbigliamo al buio, è un video tendenzioso“

Jonathan Kashanian vuole abbandonare il Grande fratello vip

Jonathan Kashanian è apparso intenzionato ad abbandonare la casa del Grande fratello vip. Lo stilista ha dichiarato: “A questo punto dico, mi sta bene, ma non mi faccio mettere all’angolo, piuttosto dichiaro tutto e me ne vado. All’angolo no, o giocano pulito o io non sto al gioco, poi tutti possono giocare come vogliono però ve lo dico perché siete miei amici a me questo gioco non sta piacendo perché so che in qualsiasi modo io perderò.” L’uomo ha concluso: “Se la festa è finita per me, è finita, può arrivare chiunque, ma se dico che è finita, è finita. Quindi c’è molto il rischio che per me la festa sia finita“. Jonathan deciderà di abbandonare il reality show oppure cambierà idea? Non resta che attendere…

Fonte: Facebook