Al Bano Carrisi ospite di un programma di Rai 1: l’annuncio

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Al Bano Carrisi è tra i cantanti più amati e conosciuti della musica italiana. Il Leone di Cellino San Marco è reduce da un’estate in giro per l’Italia e l’estero a cantare i suoi cavalli di battaglia. Poche ore fa, l’uomo è stato annunciato come ospite di uno storico programma di Rai 1. Il compagno di Loredana Lecciso sarà infatti il protagonista della terza puntata di Domenica In in programma l’11 ottobre sul primo canale della tv di Stato. Al Bano Carrisi si racconterà a cuore aperto ai microfoni di Mare Venier. In questa circostanza, l’uomo parlerà della sua infanzia, carriera e racconterà qualche retroscena in merito alla sua vita privata. Non è da escludere che l’artista pugliese parli della sua mancata presenza alle seconde nozze della figlia Cristel avvenute a Roma oppure della partecipazione della figlia Jasmine a Tale e quale show dove non sta convincendo il pubblico.

Al Bano Carrisi ospite l’11 ottobre di Domenica In

Il Leone di Cellino San Marco sarà ospite della nuova puntata di Domenica In prevista l’11 ottobre sui teleschermi di Rai 1. Nel corso dell’ospitata, Al Bano Carrisi canterà i suoi cavalli di battaglia, accompagnato al piano da Alterisio Paoletti. Sempre nella puntata, Mara Venier concederà spazio ai protagonisti della seconda puntata di Ballando con le stelle. Manuela Moreno, Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Riccardo Rossi, Francesca Fialdini, Rosanna Lambertucci, Moreno Amantini ed Enzo Miccio saranno chiamati a stilare una classifica dei momenti migliori del dancing show condotto da Milly Carlucci.