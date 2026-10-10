Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, Sementino lascia l’Under15
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📋⚪️🔵 COMUNICATO UFFICIALE: UNDER 15 🐬
Il Manfredonia Calcio 1932 rende noto di aver interrotto consensualmente il rapporto professionale con il tecnico dell’Under 15 Pierluigi Sementino.
A mister Sementino vanno i più sinceri ringraziamenti da parte di tutto il club per il lavoro svolto ed il più caloroso in bocca al lupo per le future esperienze sportive e personali.
Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni in merito.