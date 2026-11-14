Grande Fratello Vip, sondaggio 14 novembre: Andreas Müller e Federica Morello si contendono il primato

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Dopo le nomination della puntata del 13 novembre, si accende il dibattito tra i fan del Grande Fratello Vip 9. Al televoto sono finiti Federica Morello, Andreas Müller, Megan Ria e Alessandro Varsi, chiamati a conquistare il sostegno del pubblico in vista del prossimo appuntamento in diretta.

I primi sondaggi online mostrano già una tendenza piuttosto chiara, con due concorrenti che sembrano avere un vantaggio significativo sugli altri nominati. La sfida, però, resta ancora aperta e il televoto ufficiale potrebbe riservare sorprese. Chi è in testa ai sondaggi? Chi rischia maggiormente tra i nominati? E come stanno cambiando gli equilibri nella Casa?

Grande Fratello Vip 9: Andreas Müller guida il sondaggio

Secondo le prime rilevazioni online del 14 novembre, Andreas Müller risulta il concorrente più votato dal pubblico.

Il ballerino raccoglie infatti il 44,38% delle preferenze, confermandosi uno dei protagonisti più apprezzati di questa fase del reality. Un risultato che gli consentirebbe di affrontare il televoto con una certa tranquillità.

La sua posizione, tuttavia, non appare completamente al sicuro, considerando il distacco piuttosto ridotto dalla seconda classificata.

Grande Fratello Vip 9: Federica Morello tallona Andreas

Alle spalle di Andreas troviamo Federica Morello, che raccoglie il 42,32% dei voti.

La concorrente, finita direttamente al televoto dopo la decisione della finalista Giulia Provvedi, continua a mantenere un forte sostegno da parte del pubblico. Il distacco dal primo posto è inferiore ai due punti percentuali e lascia aperta qualsiasi possibilità.

La sfida per il primato del sondaggio sembra dunque concentrarsi principalmente tra Andreas e Federica.

Grande Fratello Vip 9: Alessandro Varsi e Megan Ria in difficoltà

Situazione più complicata per Alessandro Varsi e Megan Ria, che al momento occupano le ultime posizioni nella rilevazione.

Alessandro si ferma al 9,19% delle preferenze, mentre Megan chiude la classifica con il 4,11%. Numeri che, se confermati anche dal televoto ufficiale, li renderebbero i concorrenti maggiormente a rischio.

Va comunque ricordato che i sondaggi online non hanno valore ufficiale e rappresentano soltanto una fotografia momentanea degli orientamenti del pubblico. Saranno infatti i voti espressi attraverso il televoto del Grande Fratello Vip 9 a stabilire chi riuscirà a salvarsi e chi diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.