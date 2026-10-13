Grande fratello Vip, Alessandro Roncaccia frena con Piera Meloni: “Non forziamo..”

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Alessandro Roncaccia è stato tra i protagonisti della puntata del Grande fratello vip andata in onda ieri 12 ottobre sui teleschermi di Canale 5. Il 25enne è stato chiamato in confessionale da Ilary Blasi dove ha parlato del suo avvicinamento a Piera Meloni. In questo frangente, il giovane ha annunciato la sua decisione di fare un passo indietro dopo che la conduttrice lo spingeva ad iniziare una storia con la ragazza. L’uomo ha dichiarato: “Non forziamo le cose… Si è lasciata due giorni fa preferisco lasciarle il suo spazio“. Una dichiarazione che ha lasciato scettiche Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che non hanno esitato a provocarlo: “Allora non ti piace?“. Alessandro Roncaccia non ha negato l’attrazione ma ha evitato di annunciare un accelerazione del rapporto, rivelando di aver già mostrato interesse da parte sua. Una situazione già di per se delicata visto che la concorrente del Grande Fratello vip è stata fidanzata per un anno e mezzo.

Grande fratello vip, Alessandro Roncaccia fa un passo indietro con Piera Meloni

Sempre in confessionale, Alessandro Roncaccia ha avuto modo di vedere un filmato di Gian Marco Ciaccia, il quale ha usato parole al vetriolo nei suoi confronti. Il romano ha definito l’ex protagonista di Italia shore “manipolatore e paraculo“. Parole che hanno colpito il gieffino, il quale ha difeso il suo comportamento assunto quando c’era il suo rivale in amore all’interno della casa come ospite. Il giovane ha ammesso: “Nei giorni in cui c’era Gian Marco mi sono staccato da Piera perché non volevano che prendesse una decisione sotto la mia influenza. Ho preferito fare un passo indietro.” Adesso tutti gli occhi sono puntati su Piera Meloni e la sua prossima mossa.