Grande fratello vip, Marco Berry a rischio squalifica: cosa ha fatto

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Marco Berry è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip che sta facendo molto parlare il pubblico italiano. Nelle ultime ore, il mago è finito al centro della bufera per una lite avvenuta contro Francesca Manzini nel cuore della notte. L’uomo ha usato toni così accesi da far preoccupare gli inquilini ed il pubblico che ha chiesto la sua squalifica. Tutto è iniziato quando l’imitatrice ha parlato a Marco Berry del rapporto travagliato con sua sorella. In questa circostanza, Francesca Manzini ha accusato il concorrente del Grande Fratello Vip di essere stato indelicato a causa di alcuni commenti fatti. Di qui, è arrivata la reazione di Marco Berry che non ha esitato ad affrontare la donna in giardino. L’uomo ha dichiarato senza tanti giri di parole: “Ma cosa vai a dire in giro di me? Sei tu che parli e racconti tutto, mi hai anche detto che tua sorella non vede e non sente nemmeno tuo padre. Come no? Ragazzi questa qui è pazza, è completamente matta. Non te l’ho chiesto io, me l’hai raccontato tu! Hai fatto tutto da sola”.

Il popolo del web chiede la squalifica di Marco Berry dal Grande Fratello Vip

Una lite che si è accesa sempre di più, tanto che Marco Berry è arrivato a puntare un dito contro Francesca Manzini urlandole: “Tu adesso stai zitta, devi stare zitta! Perché non mi metti in bocca cose che non ho detto. Mi hai raccontato dei dettagli che mi sono sentito male. Da qui in avanti evita di parlare con me. Non sto calmo! Vattene a dormire. Ma cosa stai dicendo?! Cogl… ma vai a cag…. ma guarda questa testa di ca… Ha fatto bene a mollarti. Ma vattene“. L’atteggiamento del magio non è piaciuto al popolo del web, che sta chiedendo a gran voce la sua squalifica dal Grande Fratello Vip.