Grande fratello vip, cambia programmazione: bella novità per i fans

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Il Grande fratello vip è tra i programmi più chiacchierati in questo momento in Italia. Il reality show è tornato in auge grazie al ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e la presenza di Selvaggia Lucarelli come opinionista. Un grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a posticipare la data della finale. Scendendo nei dettagli, Mediaset ha deciso di prolungare il noto reality show di ben due settimane. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è prevista per martedì 19 maggio sui teleschermi di Canale 5. Ma questa non è solo l’unica novità che riguarda la messa in onda del reality show. Il canale del Biscione ha deciso di trasmettere due puntate a settimana del programma fino alla finale.

Mediaset raddoppia la messa in onda del Grande fratello vip

Mediaset ha scelto di raddoppiare la messa in onda del Grande fratello vip per il mese di maggio. Scendendo nei dettagli, le nuove puntate del reality show andranno in onda il 28 aprile, il 5 e l’8 maggio ed ancora martedì 12 e venerdì 15 maggio per concludersi con la finale del 19 maggio. Un bel traguardo per Ilary Blasi che ha saputo riportare in auge un programma che era crollato in termini di ascolti con la conduzione di Simona Ventura. L’ex moglie di Francesco Totti si è presa una rivincita dopo il flop di ascolti registrato da The Couple, che aveva condotto su Canale 5.