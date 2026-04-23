Forbidden fruit cancellato su Canale 5: la decisione a sorpresa di Mediaset

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Forbidden fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Yildiz e Ender collezionano 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo, la dizi turca è spesso oggetto di cambi di programmazione. In particolare, Mediaset ha deciso di cancellare l’appuntamento di Forbidden Fruit in programma venerdì 24 aprile sui teleschermi di Canale 5. I piani alti di Cologno Monzesse hanno preferito puntare sul Grande fratello vip, le cui vicende all’interno della casa stanno tenendo alta l’attenzione del pubblico.

Niente raddoppio in prima serata per Forbidden fruit

Niente raddoppio in prima serata per Forbidden fruit com’era stato largamente anticipato. La serie tv non andrà in onda il 24 aprile in prime time per fare posto al Grande fratello vip, che sta sorprendendo in termini di ascolti grazie alla conduzione di Ilary Blasi e le dinamiche all’interno della casa. Le vicende di Ender e Yildiz, comunque, continueranno la loro regolare messa in onda anche il 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione. Le anticipazioni delle prossime puntate annunciano che Leyla riuscirà ad ottenere un lavoro all’azienda Argun dopo che era rimasta vittima di un piano di Yildiz ed Ender. La donna stringerà un’alleanza con Sahika, la quale la rassicurerà che diventerà la nuova signora Argun. Erim, invece, farà arrabbiare i suoi genitori quando porterà a casa la sua nuova fidanzata che dimostrerà di avere molti anni in più di lui.